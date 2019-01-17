СМИ отправили в отставку первого вице-мэра Екатеринбурга Кожемяко

Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM Первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко собрался в отставку. Об этом со ссылкой на источники в мэрии города сообщают некоторые местные СМИ.

По сведениям неофициальных источников, он якобы пишет заявление об уходе по собственному желанию. Впрочем, в самой мэрии официально опровергли слухи об отставке чиновника. Вице-мэр по информационной и внутренней политике Анатолий Гагарин заявил журналистам, что они не имеют под собой никаких оснований.

«Был вброс, подхваченный некоторыми СМИ, по сути, на пустом месте», — уверен Гагарин, цитирует его издание Накануне.Ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Кожемяко считался членом команды «серого кардинала» мэрии Екатеринбурга Владимира Тунгусова. Также он считался основным конкурентом нынешнего мэра Александра Высокинского в борьбе за пост главы города.