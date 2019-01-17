Четверг, 17 Января 2019 года
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В Омске в отставку отправлен вице-мэр

Политика

Информация о нём уже исчезла с официального сайта мэрии

Омск, 17 января 2019, 13:27 — REGNUM  В Омске в отставку отправлен руководитель департамента имущественных отношений Денис Денежкин. СМИ сообщили об его уходе ещё накануне, однако официального подтверждения до сих пор нет.

Но как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с сайта департамента фамилия Денежкина сегодня, 17 января, исчезла. Вместо него указан и.о. директора департамента Егор Цвилий. С сайта мэрии Омска информация о Денежкине как четвёртого зама мэра Оксаны Фадиной тоже убрана.

Издание «Супер Омск» сообщило, что Денис Денежкин сегодня, 17 января, написал заявление об уходе по собственному желанию.

Отметим, что в должности руководителя департамента имущественных отношений Денис Денежкин проработал с декабря 2017 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Омской области покидает заместитель главы министерства образования Татьяны Дерновой Сергей Жернаков. Он ушёл с должности по собственному желанию, вопрос рассмотрен на заседании 16 января.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области в отставку уходит заместитель министра образования

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