В Омске в отставку отправлен вице-мэр

Омск, , 13:27 — REGNUM В Омске в отставку отправлен руководитель департамента имущественных отношений Денис Денежкин. СМИ сообщили об его уходе ещё накануне, однако официального подтверждения до сих пор нет.

Но как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с сайта департамента фамилия Денежкина сегодня, 17 января, исчезла. Вместо него указан и.о. директора департамента Егор Цвилий. С сайта мэрии Омска информация о Денежкине как четвёртого зама мэра Оксаны Фадиной тоже убрана.

Издание «Супер Омск» сообщило, что Денис Денежкин сегодня, 17 января, написал заявление об уходе по собственному желанию.

Отметим, что в должности руководителя департамента имущественных отношений Денис Денежкин проработал с декабря 2017 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Омской области покидает заместитель главы министерства образования Татьяны Дерновой Сергей Жернаков. Он ушёл с должности по собственному желанию, вопрос рассмотрен на заседании 16 января.

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