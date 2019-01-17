Франция готовится к Brexit без соглашения

Париж, , 13:24 — REGNUM Правительство Франции приступило к реализации плана подготовки к Brexit без сделки с Евросоюзом. О том, что было решено активировать план действий, в основе которого лежит именно этот сценарий выхода Великобритании из ЕС, по итогам сегодняшнего совещания с министрами заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

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«Я принял решение активировать план подготовки к тому, что Brexit будет без соглашения», — приводит ТАСС слова Филиппа.

В частности, согласно плану, в качестве компенсации возможных потерь в связи с Brexit французским морским портам и аэропортам предусматривается выделение €50 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января палата общин отвергла план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit: «за» проголосовали 202 депутата, «против» — 432. Лейбористы инициировали вотум недоверия кабинету Мэй. Сама же политик заявила, что это её не остановит, и Великобритания всё же выйдет из состава Европейского союза. Премьер-министр уверена, что отсрочка Brexit из-за позиции палаты общин только разжигает злобу и усиливает горечь у британцев.

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Добавим, что по итогам сегодняшнего голосования, 17 января, в нижней палате парламента Великобритании депутаты выразили доверие правительству премьер-министра Терезы Мэй — против выражения вотума недоверия правительству выступили 325 депутатов, за — 306.

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