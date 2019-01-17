В турецкой провинции Измир арестовали 10 подозреваемых в связях с ФЕТО

Анкара, 17 января 2019, 13:18 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали в провинции Измир 10 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 17 января Anadolu Ajansi.
ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.
Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.
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