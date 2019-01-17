Глава партии «Республиканцы» раскритиковал беседу Макрона с мэрами

Париж, , 13:06 — REGNUM Глава партии «Республиканцы» Лоран Вокье подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его выступление перед мэрами, сообщает Le Figaro.

«Это что единственный способ выслушать французов, запереться в гимназии с группой мэров, говоря длинный монолог?» — задается вопросом Лоран Вокье.

«Но я хочу, чтобы мы участвовали в национальных дебатах, чтобы наши идеи услышали», — добавил он.

Ранее Лоран Вокье негативно отзывался о национальных дебатах во Франции, говоря, что они «могут быть грубым подлогом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции Эммануэль Макрон встретился с 653 мэрами небольших коммун региона Нормандия во Франции. Беседа длилась 6,5 часа.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон 6,5 часа общался с мэрами французского региона Нормандия — СМИ