Минск затянул подписание соглашения по визам с Москвой

Минск, , 13:02 — REGNUM Подписание соглашения о взаимном признании виз между Белоруссией и Россией может состояться уже в ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил посол РФ в Белоруссии, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаил Бабич.

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Он отметил, что в России за короткий срок по этому документу была проведена значительная работа. Такая же работа велась и с белорусской стороны, однако «на определённом этапе внутригосударственные процедуры несколько затянулись».

«Президент Белоруссии сказал, что это технический вопрос. И если это так, то оно в ближайшее время, конечно же, может быть подписано», — приводит ТАСС слова дипломата.

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Москва и Минск могут взаимно признать визы до Нового года

ИА REGNUM напоминает, что о скором подписании соглашения о взаимном признании виз между Москвой и Минском ранее сообщалось неоднократно. Так, в начале июля посол Белоруссии в России Игорь Петришенко заявил, что стороны могут подписать этот документ к октябрю 2018 года. В ноябре 2018 года госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявлял о договорённости сторон подписать проект соглашения о взаимном признании виз до конца 2018 года.

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