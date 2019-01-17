Скандальные заявления начались вместе с работой нового парламента Армении

Ереван, , 13:01 — REGNUM Депутат Национального собрания Армении от фракции правящего блока «Мой шаг» Айк Конджорян сделал 16 января в парламенте скандальное заявление.

«Нас окружают авторитарная Турция, Иран авторитарного типа, авторитарный Азербайджан и только наш непосредственный сосед Грузия идет по демократическому пути», — сказал он.

Спустя несколько часов, на фоне бурных обсуждений данного заявления, Конджорян вынужден был выступить с разъяснениями.

«Это было моей личной формулировкой и не является мнением фракции. Учитывая реакцию общества, возможно, нужно было сформулировать иначе, возможно, я допустил промах, как и любой политический деятель, который может иногда допустить ошибку в своей устной речи. Но я хочу однозначно заявить, что вовсе не умаляю добрососедские и теплые отношения дружественного Ирана с Арменией. Это было промахом, и больше не повторится», — заявил в своё оправдание депутат. По его мнению, его высказывание могло повлиять на отношения с Ираном, если бы было позицией фракции и если бы он не предоставил разъяснение через СМИ, передает Aysor.am.

Заявление Конджоряна подверглось резкой критике армянскими политологами, публицистами и СМИ.

«Странное разъяснение: получается, что, если бы не реакция общества, Конджорян счел бы свои слова вполне нормальными. Между тем речь идет о соседней стране, имеющей совершенно особое место и значение во многих сферах жизнедеятельности армянского государства и требующей крайне деликатного отношения. Насколько болезненно воспринимаются в Тегеране подобные заявления, и говорить излишне», — пишет по этому поводу «Голос Армении».

По мнению автора статьи, оправдания депутата о том, что это его личное мнение, а не позиция фракции, не могут сгладить негативного впечатления от, мягко выражаясь, безответственности Конджоряна.

«Став депутатом НС РА, можно было бы для начала уяснить, что любое сказанное с высокой трибуны слово воспринимается как политическое заявление члена правящей фракции, а не «личное мнение», — пишет издание и добавляет, что неслучайно в ответ на высказанное в соцсетях предложение руководителю фракции «Мой шаг» выступить с официальным разъяснением о заявлении своего депутата пользователи дружно высказались против, мотивируя тем, что Лилит Макунц вполне способна еще больше усугубить ситуацию.

Добавим, что заявление Конджоряна вряд ли могут повлиять на армяно-иранские отношения, так как вряд ли в Тегеране кто-то всерьёз может воспринять самого депутата Конджоряна, который уже успел сменить три партии, при том, что ему всего 31 год.