СМИ узнали о необычном подарке президента Сербии Путину

Белград, , 12:56 — REGNUM Президент Сербии Александар Вучич в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Белград подарит ему щенка югославской овчарки, сообщает Blic со ссылкой на источник в администрации Вучича.

«У щенка серьезная родословная на семь поколений, — сообщил источник. — Речь идет о нашей самой старой автохтонной породе собак».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин посетит Белград сегодня, 17 января. В рамках визита планируется заключить несколько контрактов по линии военно-технического сотрудничества.

Также в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, продлением газопровода «Турецкий поток» в Сербию и ситуацией вокруг Косова.

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