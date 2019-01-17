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Володин: РФ продолжит работу с парламентами Европы вне ПАСЕ

Политика

Но членство в Ассамблее идет вразрез с интересами граждан РФ

Володин: РФ продолжит работу с парламентами Европы вне ПАСЕ
Adrian Grycuk
Зал заседания ПАСЕ

Москва, 17 января 2019, 12:55 — REGNUM  Отказ РФ направлять свою делегацию в ПАСЕ не повлияет на отношения парламентов РФ и европейских стран. В частности, Госдума будет работать над сохранением этих отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам крайне важно сохранить диалог и поддержать участие в межпарламентских структурах. Потому что ПАСЕ — не единственная межпарламентская организация, объединяющая европейские страны», — отметил Володин.

По его словам, сегодня существует порядка десяти международных парламентских структур, в которых РФ может участвовать, принимать решения и влиять на процессы.

«Но в ПАСЕ нам лучше приостановить свою работу, потому что все иное будет идти в разрез с интересами наших граждан и нашей страны. Поэтому руководствуясь интересами исключительно населения РФ, мы сегодня приняли решение не возобновлять работу, не направлять делегацию и приостановить платеж в 2019 году», — отметил Володин.

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