Netflix снимет сериал о Космических силах Трампа

Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Netflix опубликовал тизер комедийного сериала Space Force, который будет посвящен инициативе президента США Дональда Трампа по созданию новой (шестой) ветви вооружённых сил страны — Космических сил.

Телешоу расскажет о группе из шести человек, которым поручили создать Космические силы США. Сюжет будущего сериала еще не закончен, поэтому количество эпизодов неизвестно. Дата релиза Space Force также пока не уточняется.

Производством проекта занимаются сценарист популярного сериала «Офис» Грег Дэниелс и актёр Стив Карелл, который исполнит главную роль. По информации The Holywood Reporter, его гонорар за один эпизод, вероятно, будет превышать $1 млн.

Напомним, Дональд Трамп в июне 2018 года отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что США «должны доминировать в космосе» и добавил, что космические силы будут представлять самостоятельный вид ВС.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix купил российский сериал за рекордную сумму