Володин: В отношении ПАСЕ к РФ видна закулисная работа США

Москва, , 12:48 — REGNUM Проблемы, которые появились в отношениях между Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и российской делегацией, появились не без участия США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам принятия заявления Госдумы об отказе РФ участвовать в ПАСЕ в 2019 году и уплачивать взнос.

Госдума единогласно приняла решение не возобновлять членство PФ в ПАСЕ в 2019 году, а также не уплачивать взнос в Совет Европы (порядка 30 млн евро) в ответ на лишение российской делегации права голоса. Как ранее отмечал Володин, такие решения нарушают основные принципы демократии.

«Конечно, мы видим в этом в том числе закулисную работу США, потому что без этого не обошлось. Они не хотят, чтобы была единая Европа, они не хотят, чтобы в Европе был мир, чтобы европейский дом жил задачами созидания решения экономических вопросов, поэтому постоянно привносят в него какие-то сложности и проблемы», — заявил Володин.

Так, по его словам, борьба за господство в Сирии, инициированная США, привела к кризису в странах Европы, куда «хлынули беженцы» из Сирии.

«Когда США принимали решение по Сирии, они, я думаю, четко отдавали себе отчет, что заложником ситуации в Сирии будет Европа. Но, наверное, им так лучше: разделяй и властвуй. А как итог мы видим, что сегодня происходит в европейских странах. И все то же самое происходит и в ситуации с ПАСЕ — напряжение, конфликты. Мы считаем, что к этому причастны и США», — отметил Володин.

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