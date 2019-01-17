Калашников: Россия сама дала повод для дискриминации в ПАСЕ

Москва, , 12:44 — REGNUM Россия сама дала повод подвергать себя дискриминации в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Госдума приняла заявление, где говорится о неучастии делегации в ПАСЕ. В качестве аргумента приводится норма Регламента Ассамблеи, не соответствующая Уставу СЕ, позволяющая подвергать дискриминации национальную делегацию.

«Мы давно дали повод ПАСЕ обращаться сначала со своими соседями и друзьями, а теперь и с собой вот так. И поэтому регламент — всего лишь инструмент. Этот инструмент достаточно мощный», — указал Калашников.

Он привел в пример Белоруссию, чья делегация также была ущемлена в правах на основании нормы регламента ПАСЕ.

«Я могу привести из собственного примера участия в ПАСЕ несколько лет применения регламентных норм как дискриминационных. Например, Беларусь лишили… они наблюдатели, они не участники как мы полноценные были. Ну лишили и наблюдения, потому что не устраивал их Лукашенко, не устраивала Беларусь. Лишили. Лишили на основе регламентной нормы — применяет смертную казнь. Когда я задал вопрос председателю ПАСЕ — а почему, вот здесь же находятся американцы в качестве наблюдателей и японцы, тоже у них смертная казнь, вы знаете об этом? Молчание было нам ответом», — сказал Калашников.

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