Спикер Рады Парубий обвинил УПЦ в силовом захвате сельсовета на Волыни

Киев, , 12:43 — REGNUM Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал депутатов принять проект закона № 4128 Д относительно смены религиозными общинами подчиненности. Об этом Парубий заявил 17 января, открывая работу парламента.

«Ещё в понедельник я дал поручение комитету по вопросам культуры и духовности доработать в соответствии с замечаниями и рекомендациями Европейского суда по правам человека законопроект № 4128 Д относительно смены религиозными общинами подчиненности. Уверен, сегодня мы должны мобилизоваться и принять этот проект. Этого требует ситуация, которая сложилась в стране», — считает Парубий.

Он сообщил, что 15 января на Волыни «наемники Украинской православной церкви» «удерживали в заложниках» сельского председателя и секретаря сельсовета.

«Во вторник, 15 января, в с. Броница Камень-Каширского района Волынской области местный священник Московского патриархата привез автобус не местных лиц спортивного телосложения, которые пытались захватить помещение сельсовета и помещать демократическому процессу перехода местный православной общины из Московского патриархата в Православную церковь Украины. Эти неизвестные мужчины удерживали в заложниках сельского председателя и секретаря сельсовета. Сельсовет удалось разблокировать только прибытием на место происшествия полиции», — рассказал Парубий.

По его словам, законопроект № 4128 Д позволит избежать церковных конфликтов.

«Ежедневно десятки православных общин в разных уголках Украины заявляют о желании выйти из зависимости религиозной организации, которая имеет свой руководящий центр в стране — агрессоре. Наша задача как депутатов — упорядочить этот процесс, чтобы переходы происходили исключительно мирно, в цивилизованный способ, на основе демократических принципов. Чтобы ни один суд не мог поставить под сомнение волю местной общины, чтобы проплаченные «титушки» не могли сорвать свободное волеизъявление граждан. Этого ждет вся Украина. Это вопрос не только религиозный, это вопрос национальной безопасности. И наша обязанность как парламента не допустить каких-либо конфликтов по этому вопросу в Украине», — подытожил Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января глава синодального просветительского центра Украинской православной церкви архиепископ Климент заявил о попытке рейдерского захвата церкви УПЦ в с. Еленовка Черниговской области. По его словам, в захвате храма УПЦ принимал участие священник Православной церкви Украины Сергий, радикалы из общественной организации С14 и бывшие участники «АТО».

"То, что произошло сегодня на Черниговщине — это яркий пример того, что под соусом так называемого томоса происходит освящение бандитизма. Вопреки тому, что заявляет президент мы сегодня по факту имеем абсолютно другую ситуацию. В местном храме в сопровождении боевиков С14 и других радикально настроенных молодчиков пришли священники новосозданной ПЦУ, не имея никаких документов, не имея никаких статутов или регистрации, что они имеют право заходить в этот храм и претендовать на имущество этого храма. Это священник Сергий из Нежина, который был представителем Киевского патриархата», — рассказал Климент.

Напомним, 15 января представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что в стране около 70 приходов перешло из Украинской православной церкви в независимую автокефальную Православную церковь Украины. Она также призвала Верховную Раду принять проект закона №4128 относительно смены церковными приходами своего религиозного центра.