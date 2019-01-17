Важное и долгожданное решение: Госдума не направит делегацию в ПАСЕ

Москва, , 12:42 — REGNUM Решение Госдумы — важное, долгожданное и соответствующее интересам российского государства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 января, комментируя решение депутатов нижней палаты парламента не направлять российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Как сообщалось ранее, депутаты на заседании в четверг приняли решение отказаться от направления российской делегации на январскую сессию ПАСЕ, а также оставить в силе решение о заморозке уплаты взноса России в бюджет Совета Европы.

«Решение не направлять делегацию России на сессию ПАСЕ в январе 2019 года, не направлять заявку на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году и, главное, — оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса в бюджет Совета Европы — это очень важное и долгожданное решение. Формально это пока только позиция Госдумы и Совета Федерации, но понятно, что такое решение уже принято и на высшем государственном уровне.

Это действительно решение в интересах российского государства. В создавшихся не по нашей вине обстоятельствах продолжать формально оставаться членом ПАСЕ, подставляя тем самым Россию под дальнейшее давление и шантаж, было бы просто абсурдом. Пусть Совет Европы и его парламентский орган сами выбираются из созданного ими же самими кризиса. Для них наш выход — это «горячая картошка», но сетовать не стоит, они сам её пекли, да ещё всё время угли раздували.

Совет Европы — это далеко не вся Европа, и это даже не механизм отношений с Европой. В любом случае нам «коллективная» основа отношений по линии Россия — Европа в принципе неудобна. В части, касающейся СЕ, нашей стране вполне достаточно положения наблюдателя.

Интересно теперь будет посмотреть, при чьём председательстве — нынешнем финском или будущем, с мая, французском — этот наш выход состоится. Думаю, и тем и другим, с учётом их претензий на некую «особую» роль в отношениях с Россией, это неудобно. Посмотрим, как они будут перебрасывать эту «горячую картошку» друг другу», — отметил Михаил Демурин.