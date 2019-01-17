Facebook подтвердил удаление «неугодных» страниц в Прибалтике

Вильнюс, , 12:40 — REGNUM Представители социальной сети Facebook сегодня, 17 января, объявили, что ликвидировали на своём сервисе 364 страниц и сообществ, направленных на работу с аудиторией стран Прибалтики. Как пишет литовское агентство BNS, всех их, по утверждению Facebook, контролировали сотрудники Sputnik или лица, близкие к компании. Общая аудитория удалённых страниц и сообществ составляла 790 тыс. подписчиков, а на рекламу и продвижение профилей и сообществ было потрачено 135 тыс. долларов, заявили представители Facebook.

В социальной сети не детализируют, какие конкретно профили были удалены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Facebook открывает в Латвии офис из которого будет контролироваться всё русскоязычное пространство социальной сети.

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