Рада позволила министерству обороны напрямую покупать оружие за рубежом

Киев, , 12:42 — REGNUM Верховная рада Украины приняла решение предоставить министерству обороны право заключать международные договора, сообщил 17 января телеканал 112.ua.

«У нас по внешним контрактам еще с советских времен существует так называемый «институт спецэкспортёров»… Ни министерство обороны, ни его дочерняя структура не может напрямую получить оружие, военную технику и специальное оборудование за рубежом. Для этого у нас есть такой еще советский атавизм как «спецэкспортёр», — рассказал автор закона, председатель оборонного комитета Рады Сергей Пашинский.

По его словам, изменить закон попросили зарубежные партнёры Украины, которые попросили привести украинское законодательство к международным стандартам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 2014 по 2017 год страна воевала с жителями Донбасс исключительно своим оружием, но затем властям удалось наладить поставки вооружений из-за рубежа.

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