Власть в Андалусии перешла от социалистов к консерваторам

Севилья, Испания, , 12:43 — REGNUM Новым главой правительства испанского автономного сообщества Андалусия избран представитель консервативной Народной партии Хуан Мануэль Морено, сообщает новостной портал 20 minutos.

В последние годы правительство Андалусии возглавляли политики из Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), однако после декабрьских выборов в местный парламент позиции социалистов пошатнулись.

На прошедшем 16 января голосовании в парламенте кандидатуру 48-летнего Морено поддержали 59 депутатов (26 из Народной партии, 21 от партии «Граждане» и 12 от правой партии VOX). Против Морено проголосовали 50 человек (депутаты от ИСРП и «Вперед, Андалусия»). Никто не воздержался от голосования.

Хуан Мануэль Морено представит новый состав правительства 21 января. На следующий день состоится церемония инаугурации.

«Я всегда верил в себя, потому что, чтобы изменить положение вещей, надо поверить. Я работал, я шел четыре с половиной года с призывом изменить Андалусию, и удача улыбнулась мне», — таковы были первые слова будущего главы правительства Андалусии перед журналистами после избрания.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в декабре 2018 года социалисты утратили большинство в парламенте. Впервые со времен Франсиско Франко в парламент прошла националистическая партия VOX.

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