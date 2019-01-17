Белоруссия видит в Зимбабве стратегического партнёра

Минск, , 12:37 — REGNUM У Белоруссии в Зимбабве есть большой фронт работы. Об этом сегодня, 17 января, на переговорах с президентом африканской страны Эммерсоном Мнангагвой заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что Минск предлагает Хараре выстроить стратегию и конкретный план развития сотрудничества на перспективу. При этом белорусский лидер подчеркнул, что, не будучи большой страной, Белоруссия не может на глубокой основе выстраивать сотрудничество со всеми странами Африки.

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«Поэтому мы пытаемся найти тех, с кем бы могли выстроить стратегическое партнёрство, — цитирует пресс-служба глава государства слова Лукашенко. — Мы побывали во многих странах Африки и видим большой фронт работы для Белоруссии в Зимбабве».

Лукашенко заверил своего коллегу, что Минск будет всячески способствовать тому, чтобы власти Зимбабве как можно быстрее преодолели все внутриполитические и внутриэкономические сложности.

Президент Белоруссии добавил, что с большим удовольствием совершит визит в Зимбабве, но заявил о необходимости перед этим договориться и реализовать там четыре-пять конкретных проектов.

Напомним, последний визит Эммерсона Мнангагвы в Белоруссию состоялся в июле 2015 года. Тогда он был в должности вице-президента Зимбабве.

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