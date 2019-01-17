В Госдуме не считают возможным вести торг вокруг Курил

Москва, , 12:37 — REGNUM В Госдуме не считают возможным вести какой-либо торг вокруг Курильских островов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

«Сегодня тема Курил находится в фокусе общественного внимания внутри нашей страны, КПРФ ещё раз сегодня заявляет, что все без исключения острова Курильской гряды являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Мы не считаем возможным вести какой-либо торг по этому вопросу, мы не считаем возможным ставить это под сомнение. Это никак не зависит от того, возьмёт на себя японская сторона или не возьмёт на себя специальные обязательства не размещать на территории Курил военные базы Соединённых Штатов Америки», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ).

Мы живём в реальном мире и «не раз убеждались в том, что США решают вопросы своего военного присутствия со своими союзниками, не оглядываясь на те договорённости, которые были достигнуты в предшествующие периоды», указал парламентарий.

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