Вашингтон или Анкара: кто обещает будущее курдам?

Ариф Асалыоглу, , 12:33 — REGNUM

В первые дни нового года американская делегация, состоящая из помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, специального представителя государственного секретаря США по Сирии Джеймса Джеффри и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) США Джозефа Данфорда прибыла в Анкару для того, чтобы встретиться с турецкой делегацией во главе с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Болтон собирался получить гарантии в вопросе ненападения Анкары на курдов, однако не добился аудиенции у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эта ситуация стала причиной неопределенности в вопросах о положении курдского населения на Ближнем Востоке, которые обсуждаются в последнее время. Если обратиться немного к прошлому, за последний век курды несколько раз близко подходили к созданию собственного государства или автономного региона. Однако каждый раз мировые силы, которым они доверяли, бросали их в последний момент на произвол судьбы, тем самым разбивая мечты об обособленности. Например, после распада Османской империи в конце Первой мировой войны был подписан Севрский мирный договор 1920 года, который обещал курдам создание независимого государства. Но соглашение фактически так и не вступило в силу, а «Курдистан» был разделен на части. В январе 1947 года с помощью Советского Союза на севере Ирана было сформировано курдское государство, оно просуществовало всего 11 месяцев. С тех пор Иран, Ирак и Турция практически беспрерывно находились в состоянии мятежа. Два события последующих лет говорят о том, что Вашингтон тоже не раз оставлял курдов одних.

В 1972 году американцы вооружили иракских курдов для восстания против Багдада. Между Ираном и Ираком шла борьба за линию государственной границы, США захотели помочь своему союзнику того времени — Тегерану. Три года спустя Иран и Ирак достигли соглашения, поставки оружия курдам прекратились. Мустафа Барзани, курдский лидер того периода, попросил госсекретаря США Генри Киссинджера о помощи, однако не получил ответа. Вслед за этим иракское правительство с легкостью подавило курдское восстание. Второй инцидент произошел в 1991 году после войны в Персидском заливе. Президент США Джордж Буш-старший призвал иракцев к восстанию против Саддама Хусейна. Курды на севере и шииты на юге подняли мятеж и захватили 14 из 18 иракских регионов. Саддам ответил на это очень жестоким ударом, а курды, оставшиеся без поддержки американцев, оказались бессильны.

После того, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватил Восточную и Северную Сирию, Вашингтону понадобился союзник для проведения наземной операции, курды со своей эффективной и организованной военной силой были идеальным вариантом. США вооружили курдских ополченцев, некоторых арабов и ассирийцев и оказали им поддержку с земли и воздуха. Союз с американцами был в интересах курдов, которые хотели укрепить свою автономию. Столкновения длились более года, тысячи курдов погибли, но в конце концов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось изгнать почти со всех земель, захваченных ими ранее. В августе 2016 года Турция начала операцию в Сирии, чтобы очистить приграничную зону от джихадистов и предотвратить расширение курдского влияния. Курды, которые вместе с американскими войсками сражались против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение последних трех лет, были сбиты с толку решением президента США Дональда Трампа быстро вывести войска из Сирии.

«Болтон сказал турецким властям, что Соединенные Штаты будут противостоять любому жестокому обращению против своих курдских союзников в Сирии», — заявил представитель американской администрации Reuters, комментируя визите делегации США в Анкару в начале января сего года. После контактов в Багдаде госсекретарь США Майк Помпео отправился в Иракский Курдистан, где он встретился с бывшим главой Регионального правительства Курдистана Масудом Барзани в Эрбиле и заявил, что Эрдогану можно доверять в вопросе защиты сирийских курдов. Однако президент Турции, выступавший на партийном собрании несколько дней спустя, сказал следующее: «Мы готовы к операции. В ближайшее время начнем действовать». Это заявление показало, что контакты на техническом уровне не только не заставили Анкару сделать обратный шаг, но еще сильнее укрепили ее решимость начать операцию.

Примерно в то же время газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в Белом доме, опубликовала анализ важных моментов в планах США. В статье говорится о том, что Джеффри и команда из государственного департамента с целью предотвращения возможного турецко-курдского конфликта подготовили цветную карту, основанную на разделении сил в северной Сирии. Если говорить в двух словах, складывается впечатление, что американская делегация, прибывшая в Анкару, пыталась сформировать буферную зону. Если этот план воплотится в жизнь, в северной Сирии образуется автономный регион, аналогичный той модели, что реализована в Северном Ираке. Таким образом, в системе может появиться новый уровень, в котором турецкие и американские солдаты будут действовать заодно с «реструктуризованными и преобразованными «Отрядами народной самообороны» (YPG)».

Еще одной темой, затронутой американцами, является вопрос продолжения борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трамп заявил о том, что он «доверяет Эрдогану», что «Турция будет сражаться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Ранее было заявление турецкого президента: «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побежден, отступайте, остальное предоставьте нам». Таким образом, двухдневные переговоры в Анкаре важны как с точки зрения отношений между Турцией и США, так и для определения будущего Сирии. Однако если решение о начале операции на севере Сирии будет упущено в связи со сложным положением во внешней политике Турции и грядущими местными выборами, которые состоятся 31 марта в этой стране, Анкаре, возможно, придется согласиться с формированием буферной зоны. Так же, как это было в Северном Ираке.