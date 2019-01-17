Четверг, 17 Января 2019 года
14:00:09 МСК

На чём основаны претензии США и Японии к России: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00

На чём основаны претензии США и Японии к России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 17 января 2019, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1066.

Читайте ранее в этом сюжете: Судьба договора РСМД решена, судьба Украины – не до конца: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить