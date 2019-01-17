77% жителей Франции не верят в борьбу с коррупцией — опрос

Париж, , 12:21 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения во Франции, 77% жителей страны считают, что нельзя найти «эффективные» средства борьбы с коррупцией, сообщает Le Figaro.

Издание подчеркивает, что только 18% считают, что средства борьбы с коррупцией могут быть «реальны и эффективны».

В то же время две трети респондентов (67%) считают, что ситуация не улучшилась с момента прихода к власти Эммануэля Макрона.

Согласно исследованию, 50% жителей Франции заявляют, что не доверяют какой-либо политической партии в борьбе с коррупцией.

Известно, что партии, которые вызывают наибольшее доверие респондентов, — «Вперед, Республика!» Эммануэля Макрона и «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Каждая из этих партий получила 11%. Партия Жан-Люка Меланшона «Неподчинившаяся Франция» заняла третье место (8%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения во Франции, на выборах в Европарламент партия «Вперед, Республика!» опережает партию «Национальное объединение» на два очка.

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