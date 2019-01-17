Премьер-министр Австралии посетит Фиджи

Канберра, , 12:24 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон посетит Фиджи с двухдневным визитом, сообщает 17 января Associated Press.

Целью визита станут переговоры относительно угрозы, исходящей от Китая, усиливающего свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также стороны обсудят спор относительно гражданства известного террориста Нила Пракаша, лишенного австралийского гражданства. Канберра утверждает, что боевик имел фиджийское гражданство.

Напомним, Нил Паркаш — член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — занимался вербовкой людей в террористическую группировку в Австралии. В настоящее время он находится в турецкой тюрьме.

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