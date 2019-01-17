Четверг, 17 Января 2019 года
12:24:56 МСК

Премьер-министр Австралии посетит Фиджи

Политика

Стороны обсудят угрозу со стороны Китая и терроризм

Канберра, 17 января 2019, 12:24 — REGNUM  Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон посетит Фиджи с двухдневным визитом, сообщает 17 января Associated Press.

Целью визита станут переговоры относительно угрозы, исходящей от Китая, усиливающего свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также стороны обсудят спор относительно гражданства известного террориста Нила Пракаша, лишенного австралийского гражданства. Канберра утверждает, что боевик имел фиджийское гражданство.

Напомним, Нил Паркаш — член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — занимался вербовкой людей в террористическую группировку в Австралии. В настоящее время он находится в турецкой тюрьме.

Читайте ранее в этом сюжете: Один из главарей ИГИЛ выжил после авиаудара ВВС США в Ираке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить