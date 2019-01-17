Четверг, 17 Января 2019 года
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МИД Венесуэлы: США планируют совершить госпереворот в стране

Политика

15 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента США сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточить санкции против Венесуэлы

Нью-Йорк, США, 17 января 2019, 12:10 — REGNUM  Власти США, которые планируют ввести новые санкции против Венесуэлы, выделяют средства на очередную попытку госпереворота в Боливарианской республике. Об этом, как передает агентство EFE, заявил 16 января министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам дипломата, данную информацию Каракас уже довел до сведения генсека ООН Антониу Гутерриша.

15 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента США сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточить санкции против Венесуэлы, в том числе против нефтяного сектора Боливарианской республики.

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Санкции США против Венесуэлы
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