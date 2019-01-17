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Огромные инвестиции с непредсказуемым результатом: о спутниках ПРО США

Политика

В новом американском докладе о противоракетной обороне один из акцентов будет сделан на теме размещения космических спутников

Вашингтон, 17 января 2019, 12:02 — REGNUM  Развитие космического эшелона системы ПРО США уже заложено в военный бюджет страны, но это — сложная задача, которая потребует огромных инвестиций, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 17 января, комментируя сообщения об акценте нового доклада Пентагона о противоракетной обороне на теме космических спутников.

Ранее в администрации президента США заявили, что в новом докладе Пентагона о противоракетной обороне будет сказано о размещении космических спутников. Представитель Белого дома сообщил, что США воспринимают этот вид работы как «следующий шаг в противоракетной обороне», передают РИА Новости.

Развитие космического эшелона системы противоракетной обороны США было заложено уже в военный бюджет страны на 2019 год.

Пока речь идёт в первую очередь о спутниках обнаружения целей. В более отдаленном будущем может быть начата разработка спутников-перехватчиков.

Эта задача очень сложна. Она потребует огромных инвестиций с непредсказуемым конечными результатом, — отметил Леонид Нерсисян.

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Противоракетная оборона
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