Strategist: США могут попросить Австралию развернуть у себя ядерное оружие

Канберра, , 11:58 — REGNUM На фоне разговоров о новой холодной войне США с Китаем планы выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) указывают высокую вероятность того, что Белый дом обратится к Австралии с просьбой развернуть на ее территории американское ядерное оружие. И политические соображения будут играть столь же важную роль, как стратегические, пишет Хью Уайт в статье для The Strategist.

В таком случае Канберра окажется вынужденной делать по-настоящему непростой выбор. Если она согласится, ее отношения с Пекином ждет глубокий кризис, если откажется, покинет своего союзника в момент решающего стратегического противостояния современности. В любом случае слабые попытки руководства страны избежать необходимости выбирать сторону в этой конфронтации в скором времени окажутся тщетными.

Размещение своего ядерного оружия в Австралии США подталкивают прежде всего стратегические соображения. Так, в отличие от США и Советского Союза, ДРСМД не подписывало ни одно другое государство, в том числе Китай. Поэтому теперь у Пекина имеется потенциал, которого нет у Вашингтон. Этим и мотивировано желание американского руководства выйти из ДРСМД.

Тем не менее стратегический компонент не единственный, подталкивающий Вашингтон к этому решению. Для многих в Вашингтоне оно прежде всего направлено на достижение политических целей: не только убедить Канберру в надежности данных ей гарантий безопасности, но и проверить ее готовность выступить на стороне США в новой холодной войне с КНР. Так, в США не могли не заметить, что Канберра пока не поддержала новый жесткий курс США в отношении Китая, по-прежнему пытаясь избежать необходимости выбирать между важным союзником и основным торговым партнером. Не этого ожидает или хочет Вашингтон.

«Он хочет, чтобы мы недвусмысленно выбрали сторону. А эффективнее всего заставить сделать этот выбор, чем попросить нас разместить на своей территории ядерное оружие, направленное на Китай», — указывает автор.

Основной риск, заключает Уайт, для США заключается в том, что Канберра может сделать не тот выбор, какой нужен Белому дому.

Напомним, как отмечают эксперты, экономическое процветание Австралии во многом зависит от сотрудничества с Китаем, с которым у Канберры заключено соглашение о свободной торговле. Так, до трети всего австралийского экспорта направляется в КНР, поэтому любые экономические проблемы Китая неизбежно отразятся на состоянии дел на Зеленом континенте.