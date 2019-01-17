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Шхагошев: Решение Госдумы по ПАСЕ доказывает приверженность демократии

Политика

Принято заявление

Москва, 17 января 2019, 11:57 — REGNUM  Россия в отличие от ПАСЕ привержена принципам демократии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

«Мы не можем сегодня продолжать находиться в этой организации и платить взносы. Наше сегодняшнее решение показывает и доказывает, что Россия как раз-таки строго привержена принципам демократии и парламентской дипломатии», — отметил Шхагошев.

В подтверждение этого факта депутат предложил проследить за международными маршрутами председателя Госдумы Вячеслава Володина за последние годы и изучить, «сколько парламентских связей нижняя палата парламента выстраивает со странами Ближнего Востока, Азии и отдельными европейскими странами».

Госдума приняла заявление, где говорится о том, что российские парламентарии не будут принимать участие в ПАСЕ. Накануне аналогичное заявление принял Совфед.

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Внешняя политика России
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