Китай обвинил США в «двойных стандартах» в вопросе вооружений

Пекин, , 12:01 — REGNUM Власти США пользуются подходом с двойными стандартами, когда требуют от других стран сокращения вооружений. Сами США активно наращивают военный потенциал, заявила 17 января официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во время брифинга.

Много раз от США звучали требования к другим странам сократить разработки вооружений. Вместе с тем Вашингтон заявляет, что разработки оружия массового уничтожения будут продолжены — это двойные стандарты, отметила дипломат.

Представитель китайского МИД выразила надежду, что США, будучи крупнейшей державой и постоянным членом Совбеза ООН, будет стремиться к максимальному вкладу в поддержание на планете мира и стабильности.

Заявление Хуа Чуньин стало ответом на анонс о докладе по противоракетной обороне, с которым выступит в Пентагоне президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в тексте доклада, по данным источников, описываются новейшие разработки, позволяющие разместить в космосе датчики системы предупреждения о ракетном нападении. Речь пойдет в том числе о размещении на околоземной орбите перехватчиков боеголовок межконтинентальных баллистических ракет.

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