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Как американцы создали левацкий клон Навального

Политика

Разбор того, какие организационные и информационные технологии используют американцы для развала России

Как американцы создали левацкий клон Навального
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Александр Халдей, Юрий Баранчик, 17 января 2019, 12:12 — REGNUM  

Продолжение. Начало здесь

Использующий ультралевака Рудого сайт «Вестник бури» основан в Томске крупным прозападным и либеральным медиамагнатом Виктором Моисеевичем Мучником. Он начинал как менеджер томского телеканала Теле2. Совмещая работу доцентом кафедры Истории средних веков в Томском университете с работой в либеральных СМИ, состоялся как видный организатор телевидения. Кандидат исторических наук. Начинал на Теле2 внештатным сотрудником, дорос до его главного редактора и Генерального директора томской медиагруппы. Его телекомпания — лауреат многих либеральных телевизионных премий типа «Тэффи». Преподаёт телевизионное мастерство.

Сестра Виктора Моисеевича Юлия Моисеевна Мучник — историк, кандидат наук, телеменеджер. Автор интервью с Михаилом Ходорковским, опубликованным на «Эхо Москвы» в июле 2003 года, за несколько месяцев до его ареста. С июля 2016-го Юлия Мучник — координатор и редактор региональной сети корреспондентов русской службы «Радио Свобода». Уже теплее, правда? Какие «левые» персоны пошли — томский Теле2, Ходорковский, «Радио Свобода», «Эхо Москвы». С октября 2017-го Юлия Мучник — главный редактор сайта «Сибирь, реалии», созданного… русской службой «Радио Свобода».

Телегруппа Теле2 создана при Ельцине. В апреле 2014 года, канун украинских событий, канал закрыли, сначала временно, а потом навсегда. Сибирь всегда рассматривалась американскими заказчиками как такая внутрироссийская Украина, отделить которую было так же важно, как оделить Украину. Под эту цель и формируется в Сибири либеральная пятая колона с серьезным финансированием и тщательным кадровым отбором. Когда канал Теле2 закрыли, сокрушения в эфире высказала некая журналистка «Радио Свобода», выходец из Западной Украины Меланья Бочина.

Сам Валерий Мучник сказал, что его канал закрыли из-за его намерений открыть на деньги Ходорковского альтернативное спутниковое общенациональное телевидение, представляющее гражданам России другую, западническо-либеральную точку зрения на происходящее. В основу этой точки зрения планировалось положить сепаратистские сибирско-областные идеи. Даже акцию Бессмертный полк Мучники развёртывали совсем не так, как это было сделано. Мучники плотно интегрированы в проекты «Радио Свобода» по Сибири и России.

В защиту телеканала Теле2 собирали митинги журналисты московской «Новой газеты». Процесс был скоординирован. Ещё один учредитель Теле2 — Аркадий Майофис, активный помощник — Манана Асламазян, Генеральный директор компании «Интерньюс Россия», Компания «Интерньюс Россия» — часть компании «Интерньюс интернешнл», основанной в Калифорнии в 1982 году. Абсолютно проамериканская компания, получающая для работы неограниченные финансовые и политические возможности.

Именно по этой причине в 2007 году «Интерньюс Россия» была закрыта российскими МВД и прокуратурой. Вот что сказала по этому поводу руководительница «Интерньюс» Джилиан Маккормак: «Это акция российской власти, недовольной тем, что американцы хотят создать в России своё альтернативное межрегиональное большое телевидение». Интересно, а что сказал бы на такую попытку России в США американский Конгресс?

Но и это не самое главное. Дж. Маккормак утверждает, что ключевой российский офис её компании находится в… Киеве. Вы понимаете? В Киеве — ключевой американский офис по России. И она добавила — «я сделала в Киеве то, что мне запретили делать в России». Эта женщина не скрывала, что она по специальности — советолог, то есть специалист по идеологическим подрывным операциям против России. Она восхваляла украинский Майдан и настаивала на том, что «Интерньюс» — одна из важных структур информационного обеспечения украинского Майдана. Как раз «Интерньюс» и ориентирован на Сороса, Шарпа и других финансистов и идеологов глобалистских цветных революций.

И Маккормак, и Асламазян были задержаны в России при попытка провоза больших сумм наличности. Но не они одни являются спонсорами российского цветного переворота. Такие либеральные каналы как «Дождь» и «Теле2» Томск получили поддержку от частного фонда поддержки российских СМИ «Среда», созданном в 2014 году предпринимателем Борисом Зиминым, сыном Дмитрия Зимина, основателя компании «Вымпелком».

Борис Зимин поддерживал Евгению Альбац с её журналом «The New Times», обсуждал совместные планы с Михаилом Ходорковским и поддерживал Алексея Навального. «Теле2» — это такой томский «Дождь» улучшенного качества. «Вымпелком» — компания, использующая во многом наработки советского ВПК. Но Дмитрий Зимин — ярый ненавистник СССР и России. На одном из семинаров он заявил: «То, что монстр, который у нас есть, обречён, можно считать доказанным». Зимин так говорит о России. Слишком велика, растянута и централизована.

А при чём здесь Украина? А вот при чём. «ТВ2» освещало Майдан так же, как другие прозападные либеральные СМИ и было к нему наиболее комплиментарно. Этот канал поддерживал боевиков в Чечне и бандеровцев на Украине. На канале вёл мастер-классы некий Григорий Пасько, ранее осуждённый за шпионаж.

Теперь стоит вернуться к Александру Рудому и его площадке «Вестник бури». Один из создателей «Вестника Бури» Дмитрий Тяжкун — бывший первый секретарь омского горкома КПРФ. Потом он оттуда вышел. Но Тяжкун в КПРФ был по совместительству, а на «коломенском кусте» он выступал против поддержки КПРФ на президентских выборах. При том, что даже другой грузино-американский грантоед левых Сергей Удальцов выступал «за». Тяжкун радикальнее, чем Удальцов и дальше от КПРФ, чем Удальцов.

Томск сделан столицей сибирского сепаратизма, а Тяжкун и Мучники — ключевые фигуры этого проекта. Именно отсюда берутся связи «ТВ2» и «Вестника бури» с тем соросовским интернационалом, который окопался в Киеве и работает вместе с Ходорковским над сепаратизацией России. Вот заказчики ультралевых сил и вот проект, в который они вписаны.

Повторяю — тут вовсе нет места арбитражу, кто более правильный марксист. Запад последние 50 лет создавал самые разные коммунистически течения в мире. Их цель была одна — борьба с советским коммунизмом как силой, скрепляющей СССР в единую геополитическую территорию. Сейчас мы имеем дело с этой сетью.

Тут простая констатация, кто на кого работает и почему. И почему весь левацкий Голем разом ополчился на своего соперника, не признающего либерального патронажа и вступающего не за раскол, а за собирание России. Проводящего анализ кризиса мирового левого движения.

Понятно, кто кого и зачем натравливает на «Суть времени». Мы имеем дело с чистой воды геополитикой, с устранением препятствия западному глобалистскому проекту в России. Ультралевацкая массовка в проекте развала России и деле построения глобального либерального интернационала — одна из детонаторов, не единственная, но существенная, рассчитанная на свою аудиторию, точно также как Навальный рассчитан на свою, либеральную тусовку.

По сути же, левацкий Рудой есть клон либерального Навального и выращен в одной с ним пробирке американских информационных технологий, направленных против России. Так радикальные ультралевые силы служат праволиберальным радикальным кукловодам. Слепые участники чужого проекта. Имеющий глаза да увидит.

regnum author Александр Халдей, Юрий Баранчик
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