Дворец культуры в городе Якутии построили с многомиллионными нарушениями

Якутск, , 11:41 — REGNUM Администрация Вилюйского района Якутии оплатила работы по фактически невыполненным контрактам. К такому выводу пришла счётная палата региона, проверив документы по строительству Дворца культуры в Вилюйске. Финансовые нарушения при возведении этого объекта составили почти 30 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Об итогах проверки счётной палаты пишет ИА SakhaLife. По данным издания, мероприятие надзорного ведомства называлось «Проверка достоверности объёма фактически выполненных за счёт средств бюджета Вилюйского района строительно-монтажных работ по строительству объекта «Дворец культуры в городе Вилюйске». По мнению проверяющих, администрацией муниципалитета было допущено нецелевое использование средств на сумму 29,7 млн рублей.

Подрядчиком строительства является компания ООО «Легион-ГРК». Завершение объекта было запланировано на 2017 год, но Дворец культуры до сих пор не достроен. При этом, как выяснила счётная палата, администрация района уже оплатила работы, которые до сих пор фактически не выполнены. Трата почти 30 млн рублей расценена надзорным ведомством как нецелевое расходование средств.

При этом глава Вилюйского района Сергей Винокуров считает, что свою проверку представители счётной палаты республики проводили с нарушениями. Об этом он сообщил в надзорное ведомство письмом, в котором при этом по существу итогов проверки ничего не говорится.

Тем не менее, теперь прокурор Вилюйского района оказался перед дилеммой: обратить внимание на нарушения финансовой дисциплины при строительстве Дворца культуры в Вилюйске или придраться к нарушению правил при проведении проверки и вернуть документы. Как сообщает региональное издание, сотрудники муниципальной прокуратуры направили этот вопрос выше — а именно прокурору республики Николаю Пилипчуку.

Как сообщало ИА REGNUM, два года назад между представителями исполнительной и законодательной власти Вилюйского района произошёл скандал. Тогда, в января 2017 года глава района Сергей Винокуров отказался подписать одобренный депутатами бюджет. Руководитель муниципалитета был настолько недоволен одобренными депутатами изменениями в финансовом документе, что на заседании обозвал народных избранников «дураками».