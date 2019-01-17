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В Астраханской области сельские чиновники провернули аферу с недвижимостью

Политика

На двоих экс-сотрудники сельской администрации получили около четырёх лет условно

Ахтубинск, Астраханская область, 17 января 2019, 11:33 — REGNUM  В Красноярском районе Астраханской области двух бывших сотрудников администрации Ахтубинского сельсовета признали виновными в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантами дела были замглавы сельсовета и главный специалист администрации. Заместитель главы администрации в 2014 году незаконно оформила на своего гражданского супруга документы на получение права на земельный участок. Благодаря этим документам мужчина оформил право собственности на землю. Помог чиновнице в незаконном предприятии главный специалист администрации. Вместе они причинили муниципальному образованию ущерб, оценённый примерно в 280 тысяч рублей.

В итоге заместитель главы сельсовета была признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения», главный специалист — в пособничестве в совершении данного преступления. Наказание обоим обвиняемым — более двух лет лишения свободы условно.

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