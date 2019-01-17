Украинские депутаты озаботились «шпионскими возможностями» Huawei

Киев, , 11:33 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины вслед за Соединёнными Штатами намерены убедиться в безопасности использования китайских смартфонов. Парламентарии планируют изучить вопрос о возможном шпионаже при помощи продукции компании Huawei. Об этом сегодня, 17 января, сообщает УНН.

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«Надо изучить, если оно будет нести угрозу национальным интересам или будет нарушать действующее законодательство, то тогда можно вводить определенные санкции», — заявил изданию член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

При этом парламентарий отметил, что подобные заявления о возможном сборе и передаче информации службам разведки Китая с помощью продукции Huawei могут оказаться «информационной кампанией конкурентов» компании, поэтому вопрос требует тщательного изучения.

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Напомним, 16 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила о начатом властями США уголовном расследовании против китайской корпорации Huawei. Компанию подозревают в краже коммерческой тайны у деловых партнёров Соединенных Штатов, включая технологию, используемую компанией T-Mobile US для тестирования смартфонов.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в Белом доме задумались об ограничении поступления в США смартфонов из Китая. Тогда же в минобороны США было направлено распоряжение о прекращении продажи смартфонов Huawei и ZTE на территории американских военных баз США, как в стране, так и за рубежом. Это связано с возможными угрозами безопасности интересам армии США. Как пояснил руководитель ФБР Кристофер Рей, Huawei может наделять телефоны шпионскими возможностями.

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