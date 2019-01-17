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Дерипаска подал в суд на Зюганова за слова о «преступном бизнесе»

Политика

Во время заседания в Госдуме Зюганов назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением, рассказала представитель Дерипаски

Москва, 17 января 2019, 11:24 — REGNUM  Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Тверской суд Москвы иск о взыскании с лидера КПРФ Геннадия Зюганова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за «недопустимые высказывания» политика, об этом 17 января РИА Новости сообщил официальный представитель Дерипаски.

Так, 9 января во время заседания в Госдуме Зюганов назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением.

Представитель бизнесмена отметила, что высказывание политика является «оскорбительным и недопустимым», в связи с чем и был подан иск в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ вступился за губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которого проверяют к причастности к браконьерству.

Читайте подробнее: Зюганов требует расследовать «информационный бандитизм» вокруг Левченко

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