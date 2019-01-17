Миронов: ПАСЕ не нашла своего места в новом мире

Москва, 17 января 2019, 11:42 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предостерегает от уплаты взносов в Совет Европы и поддерживает неучастие российской делегации в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.
«Если мы уплатим взнос, все вернется на круги своя», — полагает Миронов.
Лидер партии указал на несамостоятельную политику ПАСЕ в отношении России.
«Основная проблема ПАСЕ — в том, что организация не нашла своего места в современном быстро меняющимся динамичном мире», — указал Миронов.
Он отметил, что именно ПАСЕ является орудием коллективного запада в выстраивании антироссийских санкций.
«Действия организации полностью диктуются из-за океана», — сказал парламентарий.
При этом он напомнил, что Россия вступила в ПАСЕ в 1996 году, тогда был энтузиазм, радовались новым горизонтам.
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