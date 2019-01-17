Арестованный вице-премьер Чувашии отстранён от должности

Чебоксары, , 11:16 — REGNUM Вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин, который находится под следствием, отстранён от замещающей государственной должности на период проведения проверки». Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 17 января, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Владимир Аврелькин отстранён от замещаемой государственной должности заместителя председателя Кабинета министров — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.

«На период проведения проверки соблюдения им ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных обязанностей, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Аврелькин взят под стражу 14 декабря 2018 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия»). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета. Его сообщниками следствие считает директора чебоксарского ООО «Ордер» Ольгу Филиппову и директора ГУП «Биологические очистные сооружения» минстроя Чувашии Сергея Анисимова. По данным следствия, злоумышленники совместно с другими пособниками реализовывали аферу с незаконным получением субсидий на 20 млн рублей через ряд аффилированных с Владимиром Аврелькиным подставных фирм.

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