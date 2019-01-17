Названа причина задержания журналистки Бойко на Украине

Киев, , 11:10 — REGNUM Высланная из России журналистка Елена Бойко (Вищур), задержанная 16 января на Украине, является «антиукраинской пропагандисткой». Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, сотрудница СМИ начиная с 2014 года якобы распространяла в интернете материалы «антиукраинского характера», а также выступала с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Читайте также: Журналистка и четыре автоматчика. Бойко описала, как ее «встретила» Украина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января за нарушение миграционного законодательства РФ была депортирована из страны журналистка Елена Бойко (Вищур). Сотруднице СМИ, которая просрочила разрешение на пребывание в стране, был выписан также штраф в размере 5 тыс. рублей. После передачи Бойко украинской стороне её доставили в суд Харькова.

Читайте также: Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине