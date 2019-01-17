Бывшего первого новгородского замгубернатора оставили под стражей до апреля

Великий Новгород, , 11:09 — REGNUM Новгородский районный суд продлил срок содержания под стражей двум обвиняемым в мошенничестве с кредитами «Россельхозбанка» — бывшему первому заместителю губернатора Новгородской области, генеральному директору ООО «Казначейство» Борису Воронцову и директору ООО «Золотое Собрание» Наталии Ковалевой. Как сообщили ИА REGNUM в суде, обе организации зарегистрированы и расположены в Санкт-Петербурге.

Суд продлил Воронцову и Ковалевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля 2019 года включительно, приняв во внимание то, что «обвиняемые в совершении двух тяжких преступлений в сфере экономики, могут продолжить заниматься преступной деятельностью, воздействовать на свидетелей, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу». Таким образом, ходатайство органа предварительного следствия было удовлетворено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Воронцов и Ковалева обвиняются в совершении преступлений по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») и ч.4 ст.159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»). По версии следствия, им удалось с использованием заведомо ложных документов открыть кредитные линии на общую сумму более 136 млн рублей вновгородском отделении «Россельхозбанка» для реконструкции нескольких гостиниц, расположенных на территории Новгородской области. Получив денежные средства, обвиняемые использовали их в личных целях.

Напомним, Борис Воронцов с июля 2008 года по февраль 2010 года был первым заместителем губернатора Новгородской области, ему присвоено звание «Почётный гражданин Старорусского края».

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