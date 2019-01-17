Неверов: Россия не закрывается от Европы

Москва, , 11:28 — REGNUM Принятие заявления не означает закрытости России от сотрудничества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Принятие этого заявления также не означает, что мы закрыты от сотрудничества. Мы будем продолжать его очень активно. Мы работали и будем работать с парламентами европейских стран. Мы ценим прагматизм позиций многих национальных делегаций в Парламентской Ассамблее Совета Европы, направленные на восстановление диалога и полноправной работы российской делегации», — заявил Неверов в ходе заседания Госдумы.

При этом он выразил сожаление, что «разумность и адекватность «старой Европы» отходит на второй план из-за антироссийских, русофобских взглядов делегаций Польши, Прибалтийских стран, Украины».

Госдума намерена развивать сотрудничество и в других направлениях: в стенах нижней палаты парламента прошел международный форум «Развитие парламентаризма», активно развивается формат Совещания спикеров парламентов стран Евразии — с каждым годом круг участников этой площадки расширяется.

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