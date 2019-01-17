О чем шла речь на переговорах в Париже: Заявление посредников по Карабаху

Париж, , 11:06 — REGNUM Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам состоявшейся 16 января в Париже встречи с главами МИД Армении и Азербайджана.

В заявлении отмечается, что сопредседатели вначале провели отдельные встречи с главами МИД двух стран, затем состоялась совместная встреча. Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Встреча глав МИД в нынешнем формате стала четвертой по счету.

Итоги переговоров были подведены на встрече с министром Франции по делам Европы и внешним связям Жаном-Батистом Лемуаном. Сопредседателей приняли в Елисейском дворце.

«Участники встречи выразили сторонам признательность за прилагаемые усилия, направленные на сохранение атмосферы, способствующей интенсивным переговорам и достижению результатов. Министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта и согласились с необходимостью реализации конкретных мероприятий для подготовки населения к миру. В ходе встречи сопредседатели обсудили с министрами основные принципы и параметры для данного этапа переговорного процесса. Министры и сопредседатели обсудили следующие шаги для организации возможной встречи лидеров Армении и Азербайджана, для придания сильного импульса переговорам. Сопредседатели подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона. Сопредседатели планируют в ближайшее время встретиться с руководителями двух стран», — говорится в заявлении.

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