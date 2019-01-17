Руководство Якутии продолжает доказывать нужность Ленского моста

Якутск, , 11:01 — REGNUM Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин поручил просчитать ожидаемую экономическую эффективность от реализации проекта строительства моста через реку Лена. Обсуждение планов его возведения состоялось на встрече министра с главой республики Айсеном Николаевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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По-прежнему продолжает обсуждаться возможность включения строительства Ленского моста в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Пока в документ вошли только объекты воздушного транспорта и электроэнергетики региона.

Как отметил Айсен Николаев, строительство Ленского моста позволит обеспечить повышение конкурентоспособности экономики республики и качества жизни её населения. Кроме того, глава Якутии считает, что в результате реализации проекта колоссальные пространства с ресурсами общемирового значения будут вовлечены в хозяйственный оборот с круглогодичным транспортным доступом, уверен Айсен Николаев.

Возводить Ленский мост по-прежнему планируется на основании концессионного соглашения — такого поручение президента РФ. По итогам встречи с главой Якутии министр экономического развития России Максим Орешкин дал профильным заместителям министра поручение доработать с правительством республики окончательные расчёты ожидаемой экономической эффективности от реализации проекта строительства Ленского моста.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Якутии, назвал строительство моста через реку Лена дорогим проектом и предложил сопоставить расходы на его возведение с конечным результатом для экономики региона в целом.

«Надо посмотреть: он упрётся просто в город и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лена, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решить. Если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем», — сказал президент.

Комментируя его заявление, Айсен Николаев выразил уверенность, что мост через Лену будет построен.

«По итогам научно-технического совета Минтранс РФ будет готовить доклад на имя президента страны о целесообразности и вариантах реализации проекта строительства Ленского моста. До конца года я встречусь с министром экономики России Максимом Орешкиным по этому важнейшему для нашей республики вопросу», — отметил глава региона.