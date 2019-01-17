Перед выборами Порошенко изменит закон о языке — эксперт

Киев, , 10:55 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в том, чтобы парламент принял законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в более компромиссном варианте. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, Порошенко заинтересован существенно изменить законопроект, чтобы заручиться поддержкой русскоязычного электората на востоке, юге и центре Украины.

«Президенту не надо просто выйти во второй тур, ему нужна победа. А во втором туре важно, чтобы была поддержка избирателей, которые сомневаются или русскоязычных избирателей с юга, востока и центра Украины. Закон, который принят в первом чтении, чрезмерно жесткий, чтобы между первым и вторым туром надеяться на более широкую, с лингвистической точки зрения электоральную коалицию, которая даст шанс действующему президенту победить. Будут спорить вокруг отдельных достаточно жестких норм этого закона, которые касаются языковых инспекторов, чтобы сделать его более компромиссным с точки зрения расширения электоральной базы президента между первым и вторым туром», — пояснил Карасев.

Он считает, что законопроект о языке будет резонансным и скандальным.

«Он резонансный и скандальный, поскольку выборы — это резонансная реальность со скандальным шлейфом, чтобы привлечь внимание и мобилизовать своих избирателей. Понятно, что этот закон будут рассматривать, будут спорить. В предвыборном контексте он чрезвычайно важен», ИА REGNUM

Политолог считает, что Порошенко важно привлечь к разработке языкового закона фракцию БПП, поскольку тема языка входит в его избирательную «триаду» — вера, язык, армия.

«Армия, вера, язык — триада. Вера идет сейчас. Не думаю, что она во второй половине февраля или в марте будет иметь такой публичный, политический и государственный резонанс как на данном этапе. Значит наступит этап языка. Но есть ряд нюансов относительно языка как части электоральной триады президента. Это касается перспектив его принятия и того вида, в котором он будет принят. Во-первых, этот закон все-таки не авторства президента. Этот закон авторства Николая Княжицкого — это «Народный фронт» и, если не шибаюсь, «Самопомощи». Если для президентской кампании нужно делать акцент на языке и принять закон, это должен быть законопроект президента. Или должен быть совместный законопроект БПП, «Народного фронта» и всей прогрессивной части парламента», — добавил Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в феврале парламент рассмотрит во втором чтении законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он сообщил, что ко второму чтению в документ подали около 2,5 тысяч правок.

«Сочетание и пролонгация закона «О языке», возможно, нам бы позволило найти в зале компромисс и решить вопрос и защиты государственного языка, и пролонгации статьи, которая бы обеспечила плановое безопасное выполнение Министерством образования своих обязанностей по внедрению государственного языка», — сказал Парубий.

Напомним, в октябре 2018 года после Верховная Рада поддержала в первом чтении закон о языке. Документ определяет украинский язык единственным государственным и содержит перечень граждан, которые обязаны им владеть. Документ обязывает высокопоставленных чиновников и государственных служащих владеть украинским языком. Это президент, спикер Верховной Рады и премьер-министр, их заместители, глава СБУ, генпрокурор, глава Нацбанка, члены Счетной палаты и др. Также обязанность владеть украинским языком распространяется на офицеров, правоохранителей и представителей спецслужб, адвокатов, нотариусов, руководителей государственных и коммунальных детсадов, школ, учреждений среднего и высшего образования; учителей, преподавателей и ученых; медиков государственных и коммунальных учреждений, других чиновников.

Согласно законопроекту, рабочее общение должно происходить на украинском языке, как и делопроизводство и документооборот. Судопроизводство проводится на государственном языке, исключения — согласно процессуального кодекса. Украинский язык используется в Вооруженных силах Украины и во время пересечения государственной границы.

Кроме того, законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Этот орган хотят уполномочить утвердить стандарты украинского языка, в частности требования к уровням владения им. Также документ предусматривает введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Предполагается, что граждане смогут обращаться к нему, если их право на украинский язык было нарушено. Такой уполномоченный сможет принять решение о проведении языковой экспертизы.