В доме адвоката Вышинского в Киевской области проходят обыски

Киев, , 10:55 — REGNUM Сотрудники СБУ проводят обыски в жилом доме и в офисе адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрея Доманского. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал сам адвокат.

«У меня дома сейчас в Киевской области, в офисе … сейчас проводятся обыски», — сказал Доманский.

Адвокат считает, что сотрудники СБУ, объяснившие свои действия решением генпрокуратуры Украины, пытаются его «морально дестабилизировать».

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. Украинские власти обвиняют сотрудника СМИ в госизмене и поддержке республик Донбасса.

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