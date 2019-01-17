Четверг, 17 Января 2019 года
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Жириновский предложил выйти из Совета Европы

Политика

Обсуждается заявление

Москва, 17 января 2019, 10:50 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о поддержке заявления о неучастии в ПАСЕ и предложил сделать следующий шаг и выйти из Совета Европы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

«Но мы и дальше готовы пойти, чтобы в перспективе поставить вопрос о выходе из состава Совета Европы», — заявил Жириновский на заседании.

Он напомнил, что с таким предложением депутаты ЛДПР выступали в самом начале участия в ПАСЕ.

«Мы говорим это не сейчас, конъюнктурно подлаживаясь под настроения где-то. Мы говорили об этом в прошлом веке. Тогда уже поставили вопрос о том, чтобы не платить членские взносы, пока там такие регламентные нормы, которые мешают нормально работать», — указал депутат Госдумы.

Он считает, что ПАСЕ — «погибающая организация».

"Прекратить платить и на определенном этапе выйти», — резюмировал Жириновский.

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