Госдума приняла заявление о невозвращении в ПАСЕ

Москва, , 11:26 — REGNUM Госдума приняла заявление о ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 января. Депутаты всех фракций поддержали решение не возвращаться в ПАСЕ. В поддержку постановления депутаты проголосовали единогласно — 413 проголосовали за то, чтобы не участвовать в ПАСЕ и не направлять взносы в СЕ.

Российские парламентарии считают необходимым приведение Регламента ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех 47 стран — участниц организации.

«Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов Российской Федерации в бюджет Совета Европы. Депутаты Государственной думы в связи с этим заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году», — прописано заявлении.

Российские парламентарии подчеркивают, что принимая такое решение, они действуют «в интересах наших граждан и российского государства».

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В Госдуме указали на то, что работа в ПАСЕ была непростой, но эффективной.

«Это была прекрасная школа», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), возмутившись практикой разделения стран-участниц Ассамблеи на два сорта.

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Россия с 2015 года приостановила работу в ПАСЕ, при этом диалог с европейскими парламентариями продолжается.

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