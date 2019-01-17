Протесты в Зимбабве: около 70 человек ранены из огнестрельного оружия

Хараре, , 10:40 — REGNUM Не менее 68 человек получили огнестрельные ранения во время протестных акций в Зимбабве. Об этом 17 января сообщает Reuters со ссылкой на зимбабвийское медицинское сообщество.

Отмечается, что 17 раненым потребовались срочные операции. В общей сложности с начала протестов в частные и государственные больницы попали 172 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, волну недовольства граждан вызвало повышение в Зимбабве цен на бензин и дизельное топливо. Протесты продолжаются с 15 января, их подавлением занимаются полиция и военные.

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