Четверг, 17 Января 2019 года
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Протесты в Зимбабве: около 70 человек ранены из огнестрельного оружия

Политика

Семнадцати раненым потребовались срочные операции

Хараре, 17 января 2019, 10:40 — REGNUM  Не менее 68 человек получили огнестрельные ранения во время протестных акций в Зимбабве. Об этом 17 января сообщает Reuters со ссылкой на зимбабвийское медицинское сообщество.

Отмечается, что 17 раненым потребовались срочные операции. В общей сложности с начала протестов в частные и государственные больницы попали 172 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, волну недовольства граждан вызвало повышение в Зимбабве цен на бензин и дизельное топливо. Протесты продолжаются с 15 января, их подавлением занимаются полиция и военные.

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