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Депутат Рады об обещаниях кандидатов в президенты Украины: «Нет ресурсов»

Политика

31 марта 2019 года на Украины должны состояться президентские выборы

Депутат Рады об обещаниях кандидатов в президенты Украины: «Нет ресурсов»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 17 января 2019, 10:40 — REGNUM  Кандидаты в президенты Украины, которые дают жителям страны много предвыборных обещаний, не смогут их выполнить. Об этом заявила депутат от фракции «Самопомич» Елена Сотник в эфире телеканала NewsOne.

«Вам (жителям страны) обещают (кандидаты в президенты Украины) увеличивать пенсии, льготы, давать кредиты», — напомнила депутат.

По ее словам, в стране, которая находится в преддефолтном состоянии, в настоящее время «нет таких ресурсов ни для одного из кандидатов».

Как передавало ИА REGNUM, 31 марта 2019 года на Украины должны состояться президентские выборы. В тройку лидеров президентской гонки, согласно последним опросам, входят глава партии «Барькивщина» Юлия Тимошенко, актёр Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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