В Хакасии нашли причины для отзыва председателя Верховного Совета

Абакан, , 10:25 — REGNUM Депутаты Хакасии озадачились устранением правового пробела в Конституции республики, где говорится об отзыве председателя Верховного Совета (ВС РХ). Как сообщает Tvrts.ru, в этом документе обозначен только способ отзыва (путем тайного голосования на сессии), но основания для него при этом не прописаны.

Поэтому в ходе недавнего заседания президиума ВС РХ обсуждались два конкретных повода для импичмента.

«Это нарушение председателем Верховного Совета законодательства РФ или законодательства РХ, факт совершения которого установлен соответствующим судом. И неоднократные грубые безуважительные причины неисполнения председателем Верховного Совета своих обязанностей, опять же установленных соответствующим судом», —пояснила председатель комитета ВС РХ по конституционному законодательству Светлана Могилина.

Также были озвучены предложения по внесению поправок в регламент по отзыву спикера. По мнению председателя комитета по регламенту Татьяны Янусик (ЛДПР), с инициативой о снятии данной кандидатуры может выйти одна треть депутатов от установленного числа, а доказывать факты нарушения придётся через суд. При этом отзыв будет считаться состоявшимся, если за него проголосуют 51% президиума ВС РХ.

«Если большинство не поддержит отзыв — вопрос откладывается на год», — пояснила Татьяна Янусик.

Известно, что президиум предложения одобрил.

Напомним, Верховный Совет выражает представительство населения — избирателей при принятии законов во взаимодействии с органами государственной власти всех уровней, органами местного самоуправления, общественными организациями, а также в квалификационной коллегии судей и Адвокатской палате Республики Хакасия.