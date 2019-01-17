Индонезия предложила поставлять Камбодже сжиженный природный газ

Сиемриап, Камбоджа, , 10:15 — REGNUM Правительство Индонезии изучает возможности сотрудничества в области экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Камбоджу, сообщает Antaranews.

В ходе двусторонней встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что высокая цена на электроэнергию в Камбодже дает Индонезии возможность предложить сжиженный природный газ в качестве альтернативы дизельной энергии.

«Электричество здесь очень дорогое, 17 центов США за киловатт-час. В то время как у нас 7 центов», — отметил Юсуф Калла.

Известно, что пока в Камбодже нет газовых электростанций и подходящей инфраструктуры. Индонезия предложила свою помощь в этом вопросе, предлагая построить такую станцию. Правительство Индонезии планирует продажу сжиженного газа в Камбодже для производства 200 МВт, что эквивалентно производству электроэнергии, произведенной на дизельных электростанциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи вице президент Индонезии и премьер-министр Камбоджи обсудили усилия по расширению сотрудничества в экономической сфере.

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