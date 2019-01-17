Четверг, 17 Января 2019 года
10:20:45 МСК

Украинская сторона не желает договариваться в Минске — представитель ЛНР

Политика

Представители Украины намерены обсуждать только действия России

Украинская сторона не желает договариваться в Минске — представитель ЛНР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На Украине

Луганск, 17 января 2019, 10:12 — REGNUM  В преддверии переговоров Трёхсторонней контактной группы в Минске представители Украины ведут себя деструктивно, заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, сообщил 17 января Луганский информационный центр.

В качестве примера, Кобцева привела вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко:

«Она сделала заявление о позиции Киева в гуманитарной подгруппе. Данная позиция идет вразрез с повесткой, предложенной ОБСЕ».

Представитель ЛНР подчеркнула, что украинская сторона в очередной раз намерена обсуждать действия России, которая не является стороной конфликта.

Напомним, 17 января в Минске должна состояться встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее представители украинской стороны заявили, что будут настаивать на создании наблюдательного пункта ОБСЕ в Керчи.

Читайте также: На минских переговорах Киев поднимет вопрос выборов в Донбассе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Минские соглашения и их выполнение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить