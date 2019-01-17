Украинская сторона не желает договариваться в Минске — представитель ЛНР

Луганск, , 10:12 — REGNUM В преддверии переговоров Трёхсторонней контактной группы в Минске представители Украины ведут себя деструктивно, заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, сообщил 17 января Луганский информационный центр.

В качестве примера, Кобцева привела вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко:

«Она сделала заявление о позиции Киева в гуманитарной подгруппе. Данная позиция идет вразрез с повесткой, предложенной ОБСЕ».

Представитель ЛНР подчеркнула, что украинская сторона в очередной раз намерена обсуждать действия России, которая не является стороной конфликта.

Напомним, 17 января в Минске должна состояться встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее представители украинской стороны заявили, что будут настаивать на создании наблюдательного пункта ОБСЕ в Керчи.

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