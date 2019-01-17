Индекс свободы человека основан на субъективных оценках — Казахстан

Астана, , 10:02 — REGNUM В исследовании вашингтонского института Катона по определению индекса свободы человека преобладают субъективные экспертные оценки, заявили в министерстве информации и коммуникаций Казахстана, сообщает 17 января Informburo.

В министерстве прокомментировали низкие показатели Казахстана, в том числе оценку политического давления и контроля над СМИ. Среди 162 стран Казахстан занял 90-е место.

В министерстве отметили, что в ежегодном докладе о состоянии индекса свободы человека не указаны причины ухудшения позиций Казахстана.

«Факты нарушения закона в отношении журналистов в Казахстане расследуют исключительно в плоскости права, и в стране не ограничивают свободу слова», — говорится в сообщении министерства информации и коммуникаций республики.

Напомним, институт Катона ежегодно публикует рейтинг стран по индексу свободы человека. Лидерами рейтинга стали Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Австралия и Канада. Россия занял 120-е место.